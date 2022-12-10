Vatani vazifelerini yerine getirmek için silahaltına alınacak olan binlerce genç vatandaş askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu kapsamda gençler tarafından en çok merak edilen sorulardan birisi ise "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu oluyor. Peki, 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Yedek subay/astsubay, erbaş/erlerin sevk tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!
2023 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Şubat 2023 sınıflandırma döenmine ilişkin açıklama yapıldı. Yazıda şu ifadeler yer aldı:
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şöyle:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 2 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) - 2 Masrt 2023
Er (3'üncü Grup) - 6 Nisan 2023