Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 yıl sonra Batu Alıcı 1 milyonluk soruyu açtırdı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Pazar günü ATV'de yayınlanan fenomen yarışma programının son bölümünde Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruyu bilerek herkesi heyecanlandırdı. 1 milyonluk soru merak edilirken 'Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster kaç kişi 1 milyon kazandı?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ATV'nin reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 3 YIL SONRA TARİHİ AN
3 yıl aradan sonra ilk kez bir yarışmacı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Henüz 20 yaşındaki Batu Alıcı, hayatındaki başarıyı yarışmaya yansıtmayı başardı. Bütün soruları doğru cevaplayan Batu, son soruya kadar geldi. İşte Batu Alıcı'ya milyonluk sorunun kapısını açan o son soru...
SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara