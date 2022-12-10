Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.12.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2022 08:01
    ABONE OL

    EGM sınav takvimi 2022-23! 101. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Aralık ayı ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    101. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı çin geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 101. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 101. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    101. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

    101. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı çin geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 101. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 101. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

    Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım devam ediyor. Yıl içerisinde 6 kez yapılan ÖGG sınavlarının sonuncusu aralık ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Takvim doğrultusunda Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak.

    Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar nelerdir?

    Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.



        18 yaşını doldurmuş olmak.

        26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

        2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.



        3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

        Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

        Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

        Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        1 ücret 10 kazanç
        Haberler Haberler EGM sınav takvimi 2022-23! 101. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Aralık ayı ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
            SON DAKİKA