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    • Haberler
    • 09.12.2022 08:09
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    • 09.12.2022 08:09
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    Stranger Things 5. sezon tarihi belli oldu mu? Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

    Stranger Things 83 ülkede ilk sıralarda yer alarak en çok izlenen dizi oldu. ABD yapımı bilim kurgu ve korku türündeki dizinin yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığını Duffer Kardeşler üstleniyor. Peki Stranger Things 5. sezon tarihi belli oldu mu? Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak, finali ne zaman? Stranger Things 5. sezon tarihi belli oldu mu?

    Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things son olarak yayınlanan 4. sezon 2 kısım ile heyecanlı anlara sahne oldu. Dizi takipçileri yeni sezonun ne zaman çıkacağına ilişkin araştırmalar yaparken diğer yandan dizinin ne zaman final yapacağını merak ediyor.

    STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?

    Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

    Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar. Fakat Stranger Things, 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonun yayın tarihi hakkında net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

    STRANGER THINGS KONUSU NE?

    Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.

    Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

        İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder.

        İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

        STRANGER THINGS OYUNCULARI KİMLER?

        Winona Ryder

        David Harbour

        Finn Wolfhard

        Millie Bobby Brown

        Gaten Matarazzo

        Caleb McLaughlin

        Natalia Dyer

        Charlie Heaton

        Cara Buono

        Matthew Modine

        Noah Schnapp

        Sadie Sink

        Joe Keery

        Dacre Montgomery

        Sean Astin

        Paul Reiser

        Maya Hawke

        Priah Ferguson

        Brett Gelman
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