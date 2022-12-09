2022 DHBT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DHBT sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM duyurdu! İşte sorgulama ekranı

27 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi. 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Adaylar bu noktada 'DHBT sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DHBT sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
ÖSYM DUYURDU: DHBT ERKEN AÇIKLANIR MI? DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2022 DHBT sınav sonuçlarının 16 Aralık'ta açıklanacağını duyurdu. Öte yandan ÖSYM tarafından daha önce bazı sınavların sonuçları erken açıklanmıştı. Buna göre DHBT sonuçlarının da erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.
DHBT SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sonuçlar açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.
KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.