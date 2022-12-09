Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022! 9 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI!

Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları her sabah yoğun şekilde araştırılıyor. Altın almak ya da satmak isteyen vatandaşlar kapalıçarşıda son durumu öğrenmek istiyor. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022!
ARALIK ALTIN FİYATLARI CANLI 2022
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın fiyatı alış: 1.058,63 satış: 1.058,84
Çeyrek altın fiyatı alış: 1.728,00 satış: 1.752,00
Yarım altın fiyatı alış: 3.444,00 satış: 3.506,00
Tam altın fiyatı alış: 7.102,00 satış: 7.170,00