Açık Lise ONLİNE sınav giriş ekranı 2022! aol.meb.gov.tr: AÖL online sınav girişi nereden nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

1. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Liselerinden mezun olamamış (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri dâhil) öğrenciler 2021-4 Dönemi Online (Çevrim İçi) Ek Sınava katılabilecektir. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem Online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecektir.

2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.