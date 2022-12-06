ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevap anahtarı PDF indir! Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır. 4 Aralık'ta yapılan sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı soru ve cevap anahtarı PDF indir!
ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.
ARABULUCULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından sınavların ardından belli bir kısmı ya da tamamı erişime açılan sınav soruları ve cevapları Arabuluculuk Sınavı için de sorgulanıyor. Soru kitapçığı ve cevapları paylaşıldı:
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.
ARABULUCULUK SINAVI HAKKINDA
Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır.