MEB BİLSEM 2023 TAKVİMİ! BİLSEM sınavı ne zaman, aday gösterilme işlemleri ne zaman yapılacak? 2023 BİLSEM yerleştirme KILAVUZU!

2023 BİLSEM öğrenci seçmeleri başlıyor! MEB tarafından 2023 BİLSEM Kılavuzu yayınlandı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz erişime açıldı. Peki, BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman? İşte merak edilenler!
Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.
Kılavuza göre, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.