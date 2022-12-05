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    • Haberler
    • 05.12.2022 20:20
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    • 05.12.2022 20:20
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    POMEM mülakat sınavı ne zaman 2022? 29. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatacak?

    POMEM sınavı için geri sayım başladı. POMEM sınavı için ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, POMEM mülakat sınavı ne zaman? 29. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    POMEM mülakat sınavı ne zaman 2022?

    POMEM mülakat sınavı hakkında aramalar hız kazandı. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sınav başvuru ücretini hangi bankaya yatıracaklarını merak ediyor. Peki, POMEM mülakat sınavı ne zaman? 29. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatacak?

    POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

    POMEM sınavı için ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.



    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

        POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.



        POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

        Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
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        Haberler Haberler POMEM mülakat sınavı ne zaman 2022? 29. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatacak?
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