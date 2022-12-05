POMEM mülakat sınavı ne zaman 2022? 29. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatacak?

POMEM mülakat sınavı hakkında aramalar hız kazandı. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sınav başvuru ücretini hangi bankaya yatıracaklarını merak ediyor. Peki, POMEM mülakat sınavı ne zaman? 29. Dönem POMEM sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatacak?
POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
POMEM sınavı için ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.