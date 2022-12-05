Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 05.12.2022 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2022 08:02
    ABONE OL

    MSÜ 2023 başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ 2023 SINAV TAKVİMİ!

    MSB sınavları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte 2023 MSÜ sınavı ne zaman merak edildi. Öte yandan başuru tarihleri de belli oldu. Peki, MSÜ 2023 sınav başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MSÜ 2023 başvuruları ne zaman?

    MSB sınavları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte 2023 MSÜ sınavı ne zaman merak edildi. Öte yandan başuru tarihleri de belli oldu. Peki, MSÜ 2023 sınav başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. 2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2023 Yılı Sınav Takvimi'ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.



    2023 MSÜ sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

    MSÜ 2023 başvuru tarihleri

    MSÜ başvuru işlemleri, 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.

        MSÜ 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları ise 13 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

        ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre,

        -2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023

        -Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023

        -Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023

        -Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023

        -Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023

        -Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023

        -Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17 Haziran 2023

        -Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18 Haziran 2023

        -Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18 Haziran 2023

        -Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023

        -Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2023/2 İngilizce: 18 Şubat 2023

        -Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/1: 12 Mart 2023

        -Tıpta Uznmanlık eğitimi Giriş Sınavı - TUS 1. Dönem: 19 Mart 2023
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Haberler MSÜ 2023 başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ 2023 SINAV TAKVİMİ!
            SON DAKİKA