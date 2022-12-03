Kazananlar İSİM LİSTESİ! TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Trendyol 2022 çekiliş sonucu sorgula!

Online alışveriş sitesi Trendyol Kasım ayında 300 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı verdi. Trendyol kullanıcılarından bu hakka sahip olan yüzlerce kişi çekiliş sonuçlarına ilişkin gelişmeleri öğrenmek istiyor. Bu noktada Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu sıkça araştırılıyor.
TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Trendyol 8-9-10-11 Kasım çekilişi 5 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'da gerçekleştirilecek.
ÇEKİLİŞ NASIL YAPILACAK?
Çekiliş, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olacak şekilde yapılacak.
SONUÇLAR VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kazanan tahlihliler 9 Aralık 2022 tarihinde Takvim Gazetesi'nden duyurulacak.