Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları başladı. 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak tercihleri 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Peki Sağlık Bakanlığı kaç tercih hakkı var? ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı ÖSYM ais.osym.gov.tr: KPSS 2022/11 tercih EKRANI- ROBOTU!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı 2022 sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları başladı. Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
👉SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2022/11 TERCİH KILAVUZU
👉ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH YAPMA EKRANI