ÖGG sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım başladı. Peki, 101. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Aralık ayı ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM sınav takvimi 2022-23!
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım devam ediyor. Yıl içerisinde 6 kez yapılan ÖGG sınavlarının sonuncusu aralık ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Takvim doğrultusunda Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak.
Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar nelerdir?
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.