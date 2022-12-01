T3 Vakfı giriş: BURS SONUÇ SORGULAMA! 2022 T3 Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs miktarı kaç TL? T3 burs ödeme takvimi!

T3 VAKFI BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

T3 Vakfı burs programı süreç takviminde yer alan bilgiye göre, burs başvuru sonuçları 2023 Şubat ayının ilk haftası açıklanacak.

T3 VAKFI HAKKINDA

T3 Vakfı olarak Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4000 öğrenciye aylık 1600 TL'ye kadar burs imkanı sağlıyoruz.