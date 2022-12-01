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    • Haberler
    • 01.12.2022 11:56
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    • 01.12.2022 11:56
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    ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı kaç tercih hakkı var?

    Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda adayların tercih kılavuzuna https://www.osym.gov.tr/ internet adresinden erişebileceği belirtildi. Peki Sağlık Bakanlığı kaç tercih hakkı var? ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? İşte ais.osym.gov.tr: KPSS 2022/11 tercih EKRANI- ROBOTU!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı kaç tercih hakkı var?

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları başladı. 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak tercihleri 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Peki Sağlık Bakanlığı kaç tercih hakkı var? ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı ÖSYM ais.osym.gov.tr: KPSS 2022/11 tercih EKRANI- ROBOTU!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Sağlık Bakanlığı 2022 sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları başladı. Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

    ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    👉SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2022/11 TERCİH KILAVUZU

    👉ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH YAPMA EKRANI

        SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        Sağlık personeli alımı başvuru genel şartları şöyle;

        Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

        1.2. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

        1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

        1.4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

        1.5. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

        1.6. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli
        pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
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        Haberler Haberler ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı kaç tercih hakkı var?
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