KYK SONUÇLARI SORGULAMA 2022: GSB son dakika KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları nereden öğrenilir?

KYK sonuçları Aralık ayıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Burs çıkan öğrenciler geri ödeme yapmazken kredi çıkan öğrenciler ise mezun olduktan sonra taksit ile geri ödeme yapacaklar. Peki;GSB son dakika KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları nereden öğrenilir?
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.
2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi;
"Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi ödemesi gerçekleştiriyoruz.
Yıl sonu itibarıyla bu tutarları da her yıl olduğu gibi yine artıracağız."