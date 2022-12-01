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    • Haberler
    • 01.12.2022 10:48
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    • 01.12.2022 10:48
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    KYK SONUÇLARI SORGULAMA 2022: GSB son dakika KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları nereden öğrenilir?

    KYK sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Aralık ayının gelmesiyle beraber KYK sonuçları için gözler GSB'ye çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Peki, GSB son dakika KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK SONUÇLARI SORGULAMA 2022!

    KYK sonuçları Aralık ayıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Burs çıkan öğrenciler geri ödeme yapmazken kredi çıkan öğrenciler ise mezun olduktan sonra taksit ile geri ödeme yapacaklar. Peki;GSB son dakika KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları nereden öğrenilir?

    KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

    2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

    KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi;

    "Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi ödemesi gerçekleştiriyoruz.
    Yıl sonu itibarıyla bu tutarları da her yıl olduğu gibi yine artıracağız."

        TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

        Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

        15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

        12 KURUM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

        Burs almak isteyen öğrencilerin başvuruları 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında yapılan taramayla değerlendirilecek.
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        Haberler Haberler KYK SONUÇLARI SORGULAMA 2022: GSB son dakika KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları nereden öğrenilir?
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