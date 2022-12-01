GSB son dakika KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? KYK SONUÇLARI SORGULAMA 2022: KYK sonuçları nereden öğrenilir?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi;



"Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi ödemesi gerçekleştiriyoruz.

Yıl sonu itibarıyla bu tutarları da her yıl olduğu gibi yine artıracağız."