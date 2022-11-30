Europower Enerji halka arz ne zaman? Europower halka arz eşit mi oransal mı? Lot sayısı ve fiyatı...

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bedelsiz sermaye artırımı bekleyen 10, halka arz onayı bekleyen ise 33 şirket olduğu biliniyor. Bu şirketler arasında Europower Enerji de yer alıyor. Europower Enerji paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Halka arz ile kurumsal yapılarını güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı planladıklarını dile getiren, Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi M. Behiç Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün 66 ülkede varlık gösteren global bir Türk markası olmanın gururunu yaşıyoruz. Halka arz sürecimizi de başlattık. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.