TRT 4K, TRT SPOR canlı yayın frekans güncelleme - TRT SPOR CANLI İZLE- TRT 1, TRT SPOR FREKANS AYARLAMA

Türksat 4A ile televizyon alanına yenilikler gelmiştir. Bu yenilikler arasında hızlı bir Yayın Akışı, kaliteli bir görüntü ve kullanım ömrü uzun bir uydu ağı gelmektedir. Televizyon şirketleri Türksat 4A frekansı üzerinden HD yayın yapmak isteyebilir. Bu durumda televizyon şirketleri sertifika almalıdır.

HD yayın olmak üzere Türksat 4A uydusuna yeni eklenen kanalların sayısını bildirmek gerekirse 500 adedi aştığı söylenebilir. İzleyiciler için bu yayınlar 1080p kalitede ve yüksek çözünürlükte izlenebilmektedir. Bilindiği gibi daha öncesinde aylık ücretler ile HD yayınlar sunulmaktaydı. Türksat 4A sayesinde artık herkes aylık ücret ödemeden HD yayın izleyebilir.