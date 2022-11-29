Afet Hasar Tespit, Afet Altyapı, Afet Ayni Depo grupları bölgede çalışmalara başlamış olup, Afet Psikososyal grubu tarafından 1 bin 708 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir.

Afetten etkilenen tüm il ve ilçelerde elektrik ve doğal gaz kesintisi bulunmamaktadır.

Bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir."

SICAK YEMEK DAĞITIMI BAŞLADI

Afet Beslenme Grubu Türk Kızılay tarafından 13 bin 100 çorba, 15 bin 534 ikramlık malzeme (kek, bisküvi ve çubuk kraker), 18 bin 068 meyve suyu ve 5 bin 784 su dağıtıldı. Ayrıca 4 bin 210 battaniye dağıtımı yapıldı.