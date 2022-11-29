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    • Haberler
    • 29.11.2022 08:02
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    • 29.11.2022 08:02
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    Doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru şartları neler? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan doğalgaz yardımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kasım ayına girmemizle birlikte havaların soğuması vatandaşlar destekten yararlanmak için arayışa geçirdi. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru şartları neler? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu!

    takvim.com.tr
    Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?

    Doğalgaz yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru şartları neler? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu!

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların faydalanacağı belirtilen yardıma aynı zamanda ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da başvuruda bulunabilecek. Kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşam destek cihazına bağlı bulunanlar da başvuru yapacak.

    2022 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' dedi.

        DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız" dedi.



        Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.

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