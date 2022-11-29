CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA? CTE Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri ne zaman bitecek? E-L-T tipi açık-kapalı...

15 Nisan 2020 tarihinde başlatılan açık cezaevi izinleri hakkında flaş gelişme yaşandı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresi tekrar uzatıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) açıklaması sonrası internet arama motorlarında 'CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA? CTE Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri ne kadar uzatıldı mı?' soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar..