CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA? CTE Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri ne zaman bitecek? E-L-T tipi açık-kapalı...

15 Nisan 2020 tarihinde başlatılan açık cezaevi izinleri hakkında flaş gelişme yaşandı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresi tekrar uzatıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) açıklaması sonrası internet arama motorlarında 'CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI SON DAKİKA? CTE Adalet Bakanlığı cezaevi izinleri ne kadar uzatıldı mı?' soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar..
CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN UZATILDI?
SON DAKİKA! Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.