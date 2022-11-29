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    • Haberler
    • 29.11.2022 16:47
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    • 29.11.2022 16:47
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    burs.vgm.gov.tr BURS Sonuç ekranı! VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM üniversite lise burs ÖDEME TAKVİMİ 2022-23!

    VGM burs başvuru sonuçları başvuru yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Kasım ayı içerisinde tamamlanan önlisans ve lisans burs başvurusunun ardından gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    burs.vgm.gov.tr VGM BURS Sonuç ekranı!

    Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğenim öğrencileri için 7 Kasım'da başvuru başlattı ve sonuçları 20 Kasım'da duyurdu. Ön lisans ve Lisans öğrencileri için VGM burs başvuruları 21 Kasım'da başladı 30 Kasım'da sona erecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR

    VGM burs başvuru işlemleri 30 Kasım'da sona erecek.

    VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    VGM BURSU NE KADAR?

    2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.

        VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

        Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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        Haberler Haberler burs.vgm.gov.tr BURS Sonuç ekranı! VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM üniversite lise burs ÖDEME TAKVİMİ 2022-23!
            SON DAKİKA