burs.vgm.gov.tr BURS Sonuç ekranı! VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? VGM üniversite lise burs ÖDEME TAKVİMİ 2022-23!

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğenim öğrencileri için 7 Kasım'da başvuru başlattı ve sonuçları 20 Kasım'da duyurdu. Ön lisans ve Lisans öğrencileri için VGM burs başvuruları 21 Kasım'da başladı 30 Kasım'da sona erecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR
VGM burs başvuru işlemleri 30 Kasım'da sona erecek.
VGM BURSU NE KADAR?
2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.