TRT 4K, TRT SPOR canlı yayın frekans güncelleme - TRT SPOR CANLI İZLE- TRT 1, TRT SPOR FREKANS AYARLAMA

TRT 1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanan maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. İşte TRT 1, TRT Spor canlı yayın frekans ayarlama bilgileri ve tüm detaylar...
FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Uydu için frekans ayarlama işlemleri şu şekilde yapılmaktadır.
Öncelikle uydu alıcınızı açınız. Kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz.
Tek kanal arama menüsüne giriş yapınız
"Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştiriniz.
"Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçiniz.
Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4