Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar artçı depremler hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İşte merak edilen DÜZCE ARTÇI DEPREM LİSTESİ! Son dakika Düzce deprem haberleri: Düzce depremi artçı sayısı! AFAD-Kandilli Rasathanesi anlık son depremler listesi...
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DÜZCE ARTÇI DEPREM SAYISI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce'nin Gölyaka ilçesinde en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 212 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Düzce'yi vuran 5,9 büyüklüğündeki deprem hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
14 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Düzce'nin Gölyaka İlçesi'nde 23 Kasım 2022 tarihinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 212 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgide an itibarıyla Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Bolu'da 14 kişi Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirildi. Halen 14 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtildi.