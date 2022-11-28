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    • Haberler
    • 28.11.2022 08:02
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    • 28.11.2022 08:02
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    PTT promosyon ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı PTT emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

    PTT promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Emekliler promosyon ödemelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Kasım ayında bankalar promosyon taban ödemelerini değiştirdi. Bu kapsamda PTT emekli promosyon ücretleri merak edildi. Peki, PTT promosyon ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı PTT emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    PTT promosyon ödemeleri YATTI MI?

    PTT promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Emekliler promosyon ödemelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Kasım ayında bankalar promosyon taban ödemelerini değiştirdi. Bu kapsamda PTT emekli promosyon ücretleri merak edildi. Peki, PTT promosyon ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı PTT emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    PTT EMEKLİ PROMOSYONU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Promosyon ödemeleri 1 Kasım itibarıyla yatmaya başladı.

    PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır"

        "- 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

        3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

        7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

        10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL verilecek.

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        Haberler Haberler PTT promosyon ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı PTT emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
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