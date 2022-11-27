İBB İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirmede son gün ne zaman? İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart (akbil) kişiselleştirme işlemleri toplu taşıma kullananların gündeminde yer alıyor. İBB'den İstanbulkart kullanıcılarına uyarı gelmesinin akabinde son tarih merak konusu oldu. Resmi tatillerde toplu taşımanın ücretsiz kullanılmasına olanak sağlamak için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerekiyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İşte detay
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?
İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmelerde son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Özel günlerde geçerli olacak ücretsizi ulaşım hakkından faydalanmak için bu tarihe kadar İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL, NEREDEN YAPILIR?
İstanbulkartlarını kişiselleştirmek isteyenler, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden ya da kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyor.
Kişiselleştirme yapmak içim uygulamaya giriş yapın ve ana sayfadan "Kart ekle" alanındaki yönlendirmeleri takip edilerek tanımlama işlemini tamamlayın.