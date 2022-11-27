GSB son dakika duyurular! 2022-23 KYK karşılıksız burs ve kredi kaç TL, başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs başvuruları başladı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi ve yurt başvurularına dair detaylar Eylül ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde merak konusu oluyor. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi için başvuru yapacak öğrenciler ise konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs, kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvuruları bu sene için henüz başlamadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.