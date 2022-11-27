Bilgi Sarmal Türkiye geneli deneme cevap anahtarı PDF İNDİR! 25 Kasım Bilgi Sarmal Türkiye Geneli TYT deneme sonuçları açıklandı mı?

Bilgi Sarmal nedir?

Bilgi Sarmal sitelerinde sistemi "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi ile dijital desteğe kavuşan ve kavuşmakta olan okullarımızda; öğretmenimizin dijital kaynak gereksinimini ve kaynak kitap ihtiyacını sağlamak adına bütün kitaplarımızı dijital ortama taşıdık.