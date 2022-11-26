Trendyol 8-9-10-11 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan her 300 TL'lik alışverişte bir çekiliş hakkı vermişti. Çekiliş hakkı kazananlar şimdi çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...