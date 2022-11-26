2022 KPSS SONUÇ SORGULAMA || KPSS SONUÇLARI açıklandı mı? 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonucunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer alan KPSS Ortaöğretim sonuçları için tarih merak konusu oldu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2022 KPSS puanının geçerlilik süresi 2 yıl.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'de başlayacak. Adaylar sonuçları ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diğer yandan e-Devlet üzerinden de sınav sonuçlarını sorgulatabilecekler.