Sigaraya 7,5 TL zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları kaç TL oldu? 2022 Eylül Marlboro, Tekel, Kent, Winston, Parliament güncel sigara fiyatları..

Sigara fiyatları güncel liste, tütün ve tütün ürünleri kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sigara fiyatlarına peş peşe uygulanan zamların ardından en ucuz sigara 27,50 TL olmuştu. Yıl başında beri 8 TL zamlanan sigaraya 7,5 TL zam geleceği iddia edildi. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
2022 yılının başından beri 8 TL zamlanan sigaraya yeni zam geleceği iddiaları gündeme geldi. Fakat konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
EN UCUZ SİGARA FİYATI 35 TL OLACAK MI?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre en ucuz sigara fiyatı 35 TL olacak. Ancak konu hakkında Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş'tan bir açıklama gelmedi.