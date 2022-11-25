Sağlık Bakanlığı PROMOSYON ödemesi verilecek mi? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar? Doktor, hemşire, asistan, eczacı ödeme takvimi!

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon haberleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teşvik ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı PROMOSYON ödemeleri verilecek mi? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar? İşte merak edilenler!
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kamu kurumları ve hastanelerde çalışan sağlık personelleri promosyon ödemeleri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Bakan Koca tarafından sağlık çalışanlarına ek ödemeler ve 1'inci basamakta ek ödeme müjdesinin verilmesiyle yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı. Ancak Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca ya da Sağlık Bakanlığı'ndan henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
Tarih açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.