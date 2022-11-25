MSÜ başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini sorguluyor. ÖSYM'den yapılan duyuruyla sınav takvimine ilişkin bilgi verildi. Peki, MSÜ 2023 başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ 2023 SINAV TAKVİMİ!