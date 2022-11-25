MSÜ başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini sorguluyor. ÖSYM'den yapılan duyuruyla sınav takvimine ilişkin bilgi verildi. Peki, MSÜ 2023 başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ 2023 SINAV TAKVİMİ!
ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. 2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2023 Yılı Sınav Takvimi'ne saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.
2023 MSÜ sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.
MSÜ 2023 başvuru tarihleri
MSÜ başvuru işlemleri, 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.