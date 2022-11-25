Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.11.2022 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2022 12:07
    ABONE OL

    KYK Endeks kaldırılmış borç tutarları ne kadar, nasıl ödenir? e-Devlet KYK borç faizi ANA PARA SORGULAMA EKRANI! Vergi dairesine düşen KYK borcu faizi silinecek mi?

    Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "An itibarıyla da e-devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler." ifadelerine yer verdi. Peki, KYK Endeks kaldırılmış borç tutarları nasıl ödenir? FAİZSİZ KAÇ TL borcum var? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK Endeks kaldırılmış borç tutarları nasıl ödenir?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. KYK borç faizlerinin silinmesi hakkında son dakika açıklama geldi. Peki, KYK Endeks kaldırılmış borç tutarları ne kadar, nasıl ödenir? Faizsiz kaç TL KYK borcum var?

    E-DEVLET KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    ÖĞRENİM SONUNDAN 2 YIL SONRA BAŞLAYACAK

    Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

    ÇALIŞMADIĞINI TEYİT ETTİĞİ TAKDİRDE...

    Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

        KYK BORÇ ÖDEME VAKTİ ASKERLİK DÖNEMİNE DENK GELİRSE

        Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

        Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

        SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER

        Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

        VEFAT DURUMUNDA

        Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.

        ÖDEME ZAMANI HENÜZ BAŞLAMAMIŞLAR

        Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

        BAKAN KASAPOĞLU: KYK BORÇ SORGULAMA E-DEVLET'TE BAŞLIYOR

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 ögrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu ayrıca öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını ve GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Haberler KYK Endeks kaldırılmış borç tutarları ne kadar, nasıl ödenir? e-Devlet KYK borç faizi ANA PARA SORGULAMA EKRANI! Vergi dairesine düşen KYK borcu faizi silinecek mi?
            SON DAKİKA