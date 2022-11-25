Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? Adalet Bakanlığı sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? Sonuçlar...

Adalet Bakanlığı sınavları hakkında araştırmalar arttı. 2022 Adalet Bakanlığı Sınavları bu hafta sonu uygulanacak. 5 merkezde 4 oturumda yapılacak sınavlar hakkında tüm detaylar haberimizde...
ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı sınavları için giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ adresinden alınacak.
ADALET BAKANLIĞI 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ADALET BAKANLIĞI SINAV TAKVİMİ ÖSYM!
Adalet Bakanlığı Sınavları
Adalet Bakanlığı
2022-Adli Yargı : 26.11.2022 10:15
2022-Adli Yargı-Avukat
2022-İdari Yargı
Adalet Bakanlığı Sınavları
Adalet Bakanlığı
2022-Adli Yargı-Avukat : 27.11.2022
2022-İdari Yargı
Sonuçları ise 27 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.