Düzce kira ve eşya yardımı nasıl alınır? Düzce kira ve eşya yardımı kimlere yapılacak? 30 bin TL kira, 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı...

BİRİ AĞIR 93 KİŞİ YARALANDI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kentteki spor salonları, fırınlar ve lokantılar açık. Kamu binalarında kayda değer bir hasar yok" dedi. Spor ve Gençlik Bakanı Muammer Kasapoğlu ise Yurt binalarının açık olduğu ve yurtlarda hasar olmadığını bildirdi.