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    • Haberler
    • 24.11.2022 23:43
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    • 24.11.2022 23:47
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    Düzce kira ve eşya yardımı nasıl alınır? Düzce kira ve eşya yardımı kimlere yapılacak? 30 bin TL kira, 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremzedelere yardım yapılacağını açıkladı. Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem sonrası devletten yardım eli uzandı. Peki Düzce kira ve eşya yardımı nasıl alınır? Düzce kira ve eşya yardımı kimlere yapılacak? 30 bin TL kira, 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı...

    Düzce kira ve eşya yardımı nasıl alınır?

    Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de önemli açıklamalarda bulundu.

    DÜZCE'DE 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    Düzce'de 23 Kasım günü saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1'i ağır 93 kişi yaralandı.

    Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam ederken, kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.

    BİRİ AĞIR 93 KİŞİ YARALANDI

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

    İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kentteki spor salonları, fırınlar ve lokantılar açık. Kamu binalarında kayda değer bir hasar yok" dedi. Spor ve Gençlik Bakanı Muammer Kasapoğlu ise Yurt binalarının açık olduğu ve yurtlarda hasar olmadığını bildirdi.

        ''5 BİNA AĞIR HASARLI''

        Deprem bölgesindeki gelişmeleri takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 321 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 5'inin ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

        Hasar tespitlerinin 2 güne tamamlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Kurum, bu akşam şehrin yüzde 95'ine elektrik verileceğini de duyurdu.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ''8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak'' demişti.

        "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

        AFAD, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, hasarlı yapılara "kesinlikle girilmemesi" gerektiği belirtildi.

        ÖNLEM AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

        Bölgede deprem sonrası kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi de yaşandı. AFAD kesintinin kontrol amaçlı yapıldığını duyurdu.

        İZMİR'DEN ANKARA'YA HİSSEDİLDİ

        Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

        BAKAN SOYLU: 30 BİN TL'YE KADAR KİRA YARDIMI, 90 BİN TL'YE KADAR EŞYA YARDIMI YAPILACAK

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de açıklamalarda bulundu.

        Soylu, ''Ağır hasarlı konutlarda 90 bin liraya eşya yardımı yapacağız. 30 bin liraya kadar da kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz.'' dedi.

        Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

            ''- 93 vatandaşımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürüyor.
            - 3 bin 748 personel ve 812 araç Düzce'de görev aldı.
            - 19 bölgede çadır alanları oluşturduk.
            - 20 bine yakın battaniye, 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı.
            - Bu depremin ivmesi yüksek, eşya zararları da söz konusu.

            - 220 kişiden oluşan 110 ekip hasar tespiti çalışması yapıyor.
            - 818 hasar tespiti yapıldı, ağır hasaralı konutlarımız var.
            - 30 bin liraya kadar kira yardımı yapılacak.
            - 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız.''

            Öte yandan yardımın detayları açıklandıkça gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ise şöyle;

            ''Seferberlik ruhu ile hareket ettik. Vatandaşlarımızın problemlerini gidermek için devletimiz seferber oldu. Köy köy mahalle mahalle gezdik.

            "6 BİNA YIKILACAK"

            600'ü aşkın hasar tespit çalışması yapan arkadaşlarımız var.

            6 bina acil yıkılacak. 4 bin 316 binada hasar tespiti yapıldı.

            Hasar tespitleri e-devletten öğrenebilecek.

            Az hasarlı ve hasarsız binalara girilebilir.

            1100 konut inşa edeceğiz.''
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            Haberler Haberler Düzce kira ve eşya yardımı nasıl alınır? Düzce kira ve eşya yardımı kimlere yapılacak? 30 bin TL kira, 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı...
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