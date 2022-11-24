Deprem nedeniyle bu hafta VİZELER iptal mi edildi? 25 Kasım yarın Bolu, Düzce, Zongultak'ta üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ?

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası önlemler alınmaya devam ediliyor. Son dakika haberine göre 2 ilde Düzce merkezli meydana gelen deprem sebebiyle vize sınavları hakkında duyuru yayınlandı. Peki, Bolu, Düzce, Zongultak'ta üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ? Deprem nedeniyle VİZELER iptal mi edildi? İşte merak edilenler!
Sakarya Üniversitesi TATİL Mİ?
Rektör Hamza AL yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
"Sevgili öğrenciler! Zaten yeterli stres yaşadınız. Lütfen vize stresi yaşamadan hayatınıza devam edin. Lehinize olan neyse onu yaparız. Mağduriyet yaşatmayız.
Bugün vizelere girmeyen öğrencilerimize sınav hakkı tanınacaktır."
ÜNİVERSİTE HESABINDAN DUYURU
Üniversite hesabından ise şu açıklamalar yapıldı;
"Üni. Ortak Zorunlu ve Üni. Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları ile ilgili duyuru: Lisans ve Önlisans programlarında, 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak olan Üniversite Ortak Zorunlu ve Üniversite Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Üniversite Ortak Zorunlu ve Üniversite Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları dışında kalan ve 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak olan diğer sınavlarla ilgili olarak ise vizelere girmeyen öğrencilerimize sınav hakkı tanınacaktır."