Deprem nedeniyle bu hafta VİZELER iptal mi edildi? 25 Kasım yarın Bolu, Düzce, Zongultak'ta üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ?

ÜNİVERSİTE HESABINDAN DUYURU

Üniversite hesabından ise şu açıklamalar yapıldı;

"Üni. Ortak Zorunlu ve Üni. Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları ile ilgili duyuru: Lisans ve Önlisans programlarında, 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak olan Üniversite Ortak Zorunlu ve Üniversite Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Üniversite Ortak Zorunlu ve Üniversite Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları dışında kalan ve 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak olan diğer sınavlarla ilgili olarak ise vizelere girmeyen öğrencilerimize sınav hakkı tanınacaktır."