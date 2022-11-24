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    Deprem nedeniyle bu hafta VİZELER iptal mi edildi? 25 Kasım yarın Bolu, Düzce, Zongultak'ta üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ?

    Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bu gelişmelerin ardından 3 ilde eğitime ara verildi. Vize sınavları hakkında yeni bir duyuru yayımlandı. Peki, 25 Kasım Bolu, Düzce, Zongultak'ta üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ? Deprem nedeniyle bu hafta VİZELER iptal mi edildi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    25 Kasım Bolu, Düzce, Zongultak’ta üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ?

    Düzce'de meydana gelen deprem sonrası önlemler alınmaya devam ediliyor. Son dakika haberine göre 2 ilde Düzce merkezli meydana gelen deprem sebebiyle vize sınavları hakkında duyuru yayınlandı. Peki, Bolu, Düzce, Zongultak'ta üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ? Deprem nedeniyle VİZELER iptal mi edildi? İşte merak edilenler!

    Sakarya Üniversitesi TATİL Mİ?

    Rektör Hamza AL yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

    "Sevgili öğrenciler! Zaten yeterli stres yaşadınız. Lütfen vize stresi yaşamadan hayatınıza devam edin. Lehinize olan neyse onu yaparız. Mağduriyet yaşatmayız.

    Bugün vizelere girmeyen öğrencilerimize sınav hakkı tanınacaktır."

    ÜNİVERSİTE HESABINDAN DUYURU

    Üniversite hesabından ise şu açıklamalar yapıldı;

    "Üni. Ortak Zorunlu ve Üni. Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları ile ilgili duyuru: Lisans ve Önlisans programlarında, 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak olan Üniversite Ortak Zorunlu ve Üniversite Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir.

    Üniversite Ortak Zorunlu ve Üniversite Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları dışında kalan ve 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak olan diğer sınavlarla ilgili olarak ise vizelere girmeyen öğrencilerimize sınav hakkı tanınacaktır."

        BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDE BUGÜNKÜ VİZE SINAVLARI ERTELENDİ

        BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bildirildi.

        Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.

        Öte yandan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.
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        Haberler Haberler Deprem nedeniyle bu hafta VİZELER iptal mi edildi? 25 Kasım yarın Bolu, Düzce, Zongultak'ta üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ?
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