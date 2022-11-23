VGM bursları kaç TL oldu 2022-2023? VGM burs başvuruları ne zaman, sonuç tarihi belli mi? VGM BURS BAŞVURU EKRANI!

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞIYOR VE BİTİYOR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl erişime açılan VGM burs başvuruları, ortaöğrenim öğrencileri için başladı. VGM resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, yükseköğrenim burs başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım, Yükseköğrenim bursu başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvuruları 21-30 Kasım tarihlerinde alınacak.