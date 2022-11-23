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    • Haberler
    • 23.11.2022 13:02
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    • 23.11.2022 13:02
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    TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Trendyol 2022 çekiliş sonucu sorgula! Kazananlar İSİM LİSTESİ!

    Trendyol 8-9-10-11 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan her 300 TL'lik alışverişte bir çekiliş hakkı vermişti. Çekiliş hakkı kazananlar şimdi çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Trendyol 2022 çekiliş sonucu sorgula! Kazananlar İSİM LİSTESİ!

    Trendyol 8-9-10-11 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan her 300 TL'lik alışverişte bir çekiliş hakkı vermişti. Çekiliş hakkı kazananlar şimdi çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Trendyol 8-9-10-11 Kasım çekilişi 5 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'da gerçekleştirilecek.

    ÇEKİLİŞ NASIL YAPILACAK?

    Noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olacak yapılacak.

    SONUÇLAR VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kazanan tahlihliler 9 Aralık 2022 tarihinde Takvim Gazetesi'nden duyurulacak.
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    Haberler Haberler TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Trendyol 2022 çekiliş sonucu sorgula! Kazananlar İSİM LİSTESİ!
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