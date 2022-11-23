Doğalgaz yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru şartları neler? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu!
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların faydalanacağı belirtilen yardıma aynı zamanda ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da başvuruda bulunabilecek. Kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşam destek cihazına bağlı bulunanlar da başvuru yapacak.
2022 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' dedi.