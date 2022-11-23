👉ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 10. BÖLÜM İZLE

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu şöyle:

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.