Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bu gelişmelerin ardından 3 ilde eğitime ara verildi. Vize sınavları hakkında yeni bir duyuru yayımlandı. Peki, 23-24-25 Kasım Bolu, Düzce, Zongultak'ta üniversite sınavları ERTELENDİ Mİ? Deprem nedeniyle bu hafta VİZELER iptal mi edildi? İşte detaylar!
Sakarya Üniversitesi TATİL Mİ?
Rektör Hamza AL yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
"Sevgili öğrenciler! Zaten yeterli stres yaşadınız. Lütfen vize stresi yaşamadan hayatınıza devam edin. Lehinize olan neyse onu yaparız. Mağduriyet yaşatmayız.
Bugün vizelere girmeyen öğrencilerimize sınav hakkı tanınacaktır."
ÜNİVERSİTE HESABINDAN DUYURU
Üniversite hesabından ise şu açıklamalar yapıldı;
"Üni. Ortak Zorunlu ve Üni. Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları ile ilgili duyuru: Lisans ve Önlisans programlarında, 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak olan Üniversite Ortak Zorunlu ve Üniversite Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Üniversite Ortak Zorunlu ve Üniversite Ortak Seçmeli Derslerinin Vize Sınavları dışında kalan ve 23 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak olan diğer sınavlarla ilgili olarak ise vizelere girmeyen öğrencilerimize sınav hakkı tanınacaktır."