2022 KPSS SONUÇ SORGULAMA || KPSS SONUÇLARI açıklandı mı? 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE?

KPSS de yer alan Ortaöğretim/Ön Lisans, yani ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları(MYO) ve dengi açık öğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda yer alanlar içindir.