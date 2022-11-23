2022-2023 KYK TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ || 3 AYLIK TOPLU KYK hangi tarihte yatacak? KYK bursu ilk ödeme NE ZAMAN, ne kadar yatacak?

3 aylık KYK toplu ödeme tarihleri bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık ayı KYK burs ve kredileri, toplu bir şekilde öğrencilerin hesabına yatacak. Burs başvurulaırnın başlamasının ardından öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle ilk KYK ödemesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, KYK ilk ne zaman yatacak? KYK bursu toplu mu yatacak? KYK ödeme tarihleri nasıl? İşte merak edilenler...
İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATAR 2022?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Başvuruların bu sene Kasım ayında başlamaısnın ardından ilk bursların Aralık ayında hesaplara yatması gerekiyor.
3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN, NE KADAR?
KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL,
Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL
Doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.
🔶 LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 3 AYLIK TOPLAM 2.550 TL YATIRILACAK.