Yerli otomobil hakkında detaylar açıklanmaya başlandı. Heyecanla TOGG'un satışa sunulması beklenirken Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'den konuyla ilgili açıklamalar geldi. Peki TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG çıkış tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili TOGG'un serüvenini ve gelinen son süreci anlatırken, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da bir sunum yaparak TOGG otomobili ve e-mobilite sistemi hakkında bilgi verdi. Ziyarette TOGG'un gövde, boya, montaj bölümleri gezilerek, araçların banttan çıkış bölümünde hatıra fotoğrafı çekildi.
"GURUR DUYDUK"
Programla ilgili değerlendirmede bulunan STSO Başkanı Mustafa Eken, "TOBB Başkanımız fabrikanın 29 Ekim'de açılacağının müjdesini verdi. Bizlerde tesislerde incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin otomobili TOGG'un tesislerinde incelemede bulunduk ve gurur duyduk. TOBB olarak ortağı olduğumuz TOGG en kısa sürede yollarda olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.