Stranger Things 5. sezon tarihi belli oldu mu? Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things son olarak yayınlanan 4. sezon 2 kısım ile heyecanlı anlara sahne oldu. Dizi takipçileri yeni sezonun ne zaman çıkacağına ilişkin araştırmalar yaparken diğer yandan dizinin ne zaman final yapacağını merak ediyor.
STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?
Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar. Fakat Stranger Things, 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonun yayın tarihi hakkında net bir bilgi henüz paylaşılmadı.
STRANGER THINGS KONUSU NE?
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.
Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.