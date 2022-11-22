E-devlet Aile gelir durumunu gösteren belge alma EKRANI! Aile gelir durumu belgesi nasıl, nereden alınır?

Aile gelir belgesi almak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Peki Aile gelir durumu belgesi nasıl, nereden alınır? İşte kolaylıkla alabileceğiniz e-Devlet Aile gelir durumu belgesi alma EKRANI!
AİLE GELİR DURUMU BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Aile gelir durumu belgesi, E-Devlet üzerinden temin edilebiliyor. Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız.
Ardından Kurumlar kısmından "Hazine ve Maliye Bakanlığı" kutucuğunu seçiniz.
Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmetini seçiniz. Gelen ekrandan yıl ve ay seçilerek maaş bordrosuna ulaşılabilirsiniz.