Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrenim gören ortaöğreitm ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik verilen burs için başvuru işlemleri başlayacak. VGM'nin burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruları ve sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. Peki, VGM bursları kaç TL oldu 2022-2023? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞIYOR VE BİTİYOR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl erişime açılan VGM burs başvuruları, ortaöğrenim öğrencileri için başladı. VGM resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, yükseköğrenim burs başvuruları için tarihler belli oldu.
Buna göre; VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım, Yükseköğrenim bursu başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvuruları 21-30 Kasım tarihlerinde alınacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.
Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.
Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.